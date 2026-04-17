この記事をまとめると ■ここ最近キャンプブームや車中泊ブームでキャンピングカーが注目されている ■キャブコンバージョンというモデルはトラックをベースにしている ■乗り心地がよくないことからキャンピングカー専用シャシーがメーカーから登場している キャンピングカーで重要なのはシャシー！ コロナ禍以来のキャンプブームや昨今の車中泊旅行の人気を受けて、キャンピングカーが注目されている。車両の価格は決して安い