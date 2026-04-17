ドッグランへお出かけされたというコーギーさん。『行き』と『帰り』の車内での様子を比較してみた結果…まるで小さな子どものような光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になる、別犬のようになってしまうその光景は記事執筆時点で121万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ドッグランに出かけた犬の『行き』と『帰り』を比較した結果…思った以上に『疲