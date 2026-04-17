ドッグランへお出かけされたというコーギーさん。『行き』と『帰り』の車内での様子を比較してみた結果…まるで小さな子どものような光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になる、別犬のようになってしまうその光景は記事執筆時点で121万回を超えて表示されており、5.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ドッグランに出かけた犬の『行き』と『帰り』を比較した結果…思った以上に『疲れ果てた表情』】

ドッグランに出かけた犬→『行き』と『帰り』の様子を比較したら…

Xアカウント『@kopant17』に投稿されたのは、コーギー「コパン」ちゃんのお姿。

この日、コパンちゃんはご家族と共にドッグランに出かけられたのだそう。飼い主さんは、その『行き』と『帰り』の車内での様子を比較する2枚の写真を投稿されたのです。

まるで人間の子どものような光景に反響

行きの車内でのコパンちゃんは、お行儀よく席につきながらニコニコ笑顔を浮かべており、お出かけにウキウキされていることが一目瞭然といった様子だったそう。

そしてドッグランで思いっきり遊び、満喫した後の帰りの車内では…。

普段はとっても可愛いお顔はネットに食い込んでしまい、小さな前歯が剥き出しに…。お笑い芸人さんの『ストッキング芸』を彷彿とさせるかのような、本来の美貌とはかけ離れたお顔になってしまっていたのだといいます。

まるで小さな子どもが遊び疲れて電池が切れてしまったかのような、無邪気で愛くるしい『行き』と『帰り』の様子の差は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「電池が切れｗｗかわいすぎるｗｗ」「帰りｗｗめっちゃ楽しんだのが分かりますね」「子どもみたいですね」「いっぱい遊んで楽しかったんだね、この顔が見たいんですよね」「いっぱい走ったんだね～」「ばぶみ強めで良い」「ぐっすりーぬ」などのコメントが寄せられています。

仲良しコーギー姉妹の日常

2023年3月17日生まれのコパンちゃんは、麻呂眉が素敵なイケメンガール。容姿端麗、表情豊かで甘えん坊な性格の持ち主。

異父姉妹である妹コーギーの「ポルテ」ちゃんはおてんばさんで、つい出しっぱなしになってしまう舌がチャームポイントな女の子。

飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすコパンちゃんとポルテちゃんのお姿は日々コーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kopant17」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。