プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区に交流戦を合わせて計7試合が行われ、うち4試合が完封試合だった。東地区のヤクルト―ロッテ戦（戸田）は延長10回、5―5で引き分け。ヤクルト先発・坂本は4回4安打3失点。西村が2安打1打点、松本直が2安打。ロッテ先発・石川柊は3回4安打2失点（自責1）。愛斗が2安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打をマークした。日本ハムはオイシックス戦（長岡）に5―0で完封勝