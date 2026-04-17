名古屋市北区のコンビニエンスストアで17日未明、強盗未遂事件があり、男が逮捕されました。警察によりますと、17日午前2時半ごろ、北区のファミリーマート楠一丁目店で、客を装った男がレジ付近にいたアルバイトの男性店員(38)にハサミを突きつけ、「強盗だ 金を出せ」などと脅しました。男性店員は要求に応じず、そのまま男を取り押さえ、通報を受け駆けつけた警察官に身柄を引き渡しました。当時店には客が