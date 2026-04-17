お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（37）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。あざとい女子の心理を語った。今回のテーマは「あざとさ必須！！令和の職場恋愛は劇ムズすぎる！？」番組内のドラマで、会議のフォローのお礼に男性社員がLINEで女性社員を食事に誘うと、女性はその画面をスクリーンショットに撮り、グループLINEで拡散したり、女性社員に見せるなどする様子が流さ