お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（37）が16日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。あざとい女子の心理を語った。

今回のテーマは「あざとさ必須！！ 令和の職場恋愛は劇ムズすぎる！？」 番組内のドラマで、会議のフォローのお礼に男性社員がLINEで女性社員を食事に誘うと、女性はその画面をスクリーンショットに撮り、グループLINEで拡散したり、女性社員に見せるなどする様子が流された。

ドラマを見た出演者たちは「黒いなー」「ゾッとしたな」「女性、怖っ！」などの反応を見せた。

「スクショ拡散するの？」の疑問に吉田は「悪い意味で晒したい。こんなこと誘われたんだけど…。晒したいもあるけど、誘われたんだけど間に受けていいかな？みたいな友達への確認みたいな。うれしいけど、これ私喜んで大丈夫？ みたいな確認っていうパターンも」と話した。

するとMCの南海キャンディーズ山里亮太は「優位に立った、マウントみたいな感じもないんですか？」と質問。吉田は「若干それもあるかもしれない」と返答、男性陣からは「嫌です！」「ダメです」の声上がった。

吉田が「それが人気の男性社員とかだったら、他の女子を制するために、『えっ、ちょっと○○くんから誘われたんだけど』って来たら、他の女性は行けないじゃないですか。その制圧の感じもあるかな？残念ながら」と語ると、山里は「嫌です！！ マーキングっていうか？ 困ってるフリなんだよ」と述べた。MCの鈴木愛理が「『一緒に行こうよー』って言っても好意があるのは自分になんで」と言うと、吉田は「そこでホンマに『一緒に行こう』って言ったらムッチャ腹立ちますよね。一緒に来んなや！」と話した。鈴木が「万が一、一緒に来た女の子の方が彼ゲットしたら『は？！』って」と言うと、吉田が「崩壊。倒産。もう部署が回んないです」と続け、笑いが起きた。