Shane Satoが、5月にリリースするアルバム『Wavelength』より「Pulse」を本日4月17日0時に配信リリースした。 （関連：スティーヴ・アルビニ、ナイジェル・ゴッドリッチ……名プロデューサーが築いた90'sオルタナティブロックの潮流） 今作は、同アルバムに向けた第5弾かつ最終シングルに。サンディエゴ出身で、プロデューサー／DJ／アーティストのCoastal、そしてロサンゼ