Shane Satoが、5月にリリースするアルバム『Wavelength』より「Pulse」を本日4月17日0時に配信リリースした。

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今作は、同アルバムに向けた第5弾かつ最終シングルに。サンディエゴ出身で、プロデューサー／DJ／アーティストのCoastal、そしてロサンゼルス南部サウスベイを拠点とするテナーサックス奏者／マルチインストゥルメンタリスト／コンポーザーのGlen Turner IIとのコラボレーションによって生まれた、スムースジャズの質感とハウスのエネルギーが溶け合う1曲となっている。

四つ打ちの安定したグルーヴを軸に、パンチの効いたエレクトロニックドラムと生のアコースティックドラムが重なり合う。Glen Turner IIの伸びやかなテナーサックスが楽曲の抑揚を導き、クライマックスへと向かうにつれてTurnerによる力強いサックスソロが感情の頂点を描き出す。ダンスフロアの高揚感と海辺の白昼夢が交差する同楽曲は、夕暮れの波に乗るような開放感と躍動感をまといながら、『Wavelength』の核にあるジャンル横断のスピリットを象徴する作品だ。

（文＝リアルサウンド編集部）