記事のポイントドルチェ＆ガッバーナは創業者ガッバーナ氏が会長職を退任しつつも、クリエイティブ面には引き続き関与している。同社は約5億2000万ドル（約780億円）の負債を抱え、資本注入や資産売却を含む資金調達を進めている。中東依存や中国市場の低迷に加え、LVMHなどコングロマリットとの競争で独立ブランドの苦境が強まっている。2026年4月9日、創業41年を迎えるイタリアのラグジュアリーブランド、ドルチェ＆ガッバーナ（