カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝セカンドレグが16日に行われ、マインツ（ドイツ）は敵地でストラスブール（フランス）と対戦した。今季のブンデスリーガで9位につけるマインツが、欧州の戦いに挑む。クラブとしては2016−17シーズン以来の欧州コンペティションを戦う今季、マインツはECLのリーグフェーズで7位に入り、ラウンド16へのストレートインを果たした。同ステージではシグマ・オロモウツ（チェコ）に2戦合計2−