松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、新商品「豚ロースグリル定食」を4月21日午前10時から期間限定で販売します。【画像】「ボリューム＆満足感ヤバイ！」これが「豚ロースグリル定食」です！「豚ロースグリル定食」は、120グラムの厚切り豚ロースを、鉄板の上で「じゅわっと焼き上げた」商品です。卓上にある焼肉のタレと合わせることで、肉のうまみとタレの味わいが楽しめる「食欲を満たすボリュ