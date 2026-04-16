日本サッカー協会(JFA)は16日、今月19日から21日まで千葉で国内トレーニングキャンプを行うU-19日本代表候補のメンバーを発表した。山口智監督が指揮するチームは、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンで行われるU-20ワールドカップ出場を目指す2007年生まれ以降の世代。昨年秋のU-17W杯に出場したMF小林志紋(広島)や、前回のU-20W杯に飛び級で出場したDF布施克真(筑波大)が選出されたほか、FW徳田誉(鹿島)らすでにJデビュ