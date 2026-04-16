U-19日本代表候補メンバー発表! 徳田誉ら招集…国内キャンプで東京V、関東大学選抜とトレーニングマッチ
日本サッカー協会(JFA)は16日、今月19日から21日まで千葉で国内トレーニングキャンプを行うU-19日本代表候補のメンバーを発表した。
山口智監督が指揮するチームは、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンで行われるU-20ワールドカップ出場を目指す2007年生まれ以降の世代。昨年秋のU-17W杯に出場したMF小林志紋(広島)や、前回のU-20W杯に飛び級で出場したDF布施克真(筑波大)が選出されたほか、FW徳田誉(鹿島)らすでにJデビューを飾っている選手も多く名を連ねた。
チームは東京ヴェルディ、関東大学選抜とトレーニングマッチを行う。
以下、U-19日本代表メンバー
■スタッフ
▽監督
山口智
▽コーチ
菅原大介
白石通史
▽GKコーチ
高原寿康
▽フィジカルコーチ
大塚慶輔
▽テクニカルスタッフ
竹内智基
■選手
▽GK
ノグチピント天飛(筑波大)
小川煌(広島)
▽DF
田中玲音(東海大)
布施克真(筑波大)
大川佑梧(鹿島)
永井大義(仙台)
▽MF
松本果成(湘南)
行友祐翔(藤枝)
立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
長田叶羽(中央大)
荒木仁翔(いわき)
山本天翔(G大阪)
松岡敏也(新潟)
仲山獅恩(東京V)
小林志紋(広島)
神田泰斗(大宮)
小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW
徳田誉(鹿島)
上岡士恩(大阪体育大)
尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
瀬尾凌太(法政大)
山口智監督が指揮するチームは、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンで行われるU-20ワールドカップ出場を目指す2007年生まれ以降の世代。昨年秋のU-17W杯に出場したMF小林志紋(広島)や、前回のU-20W杯に飛び級で出場したDF布施克真(筑波大)が選出されたほか、FW徳田誉(鹿島)らすでにJデビューを飾っている選手も多く名を連ねた。
以下、U-19日本代表メンバー
■スタッフ
▽監督
山口智
▽コーチ
菅原大介
白石通史
▽GKコーチ
高原寿康
▽フィジカルコーチ
大塚慶輔
▽テクニカルスタッフ
竹内智基
■選手
▽GK
ノグチピント天飛(筑波大)
小川煌(広島)
▽DF
田中玲音(東海大)
布施克真(筑波大)
大川佑梧(鹿島)
永井大義(仙台)
▽MF
松本果成(湘南)
行友祐翔(藤枝)
立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)
長田叶羽(中央大)
荒木仁翔(いわき)
山本天翔(G大阪)
松岡敏也(新潟)
仲山獅恩(東京V)
小林志紋(広島)
神田泰斗(大宮)
小川尋斗(川崎F U-18)
▽FW
徳田誉(鹿島)
上岡士恩(大阪体育大)
尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)
瀬尾凌太(法政大)