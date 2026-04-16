　日本サッカー協会(JFA)は16日、今月19日から21日まで千葉で国内トレーニングキャンプを行うU-19日本代表候補のメンバーを発表した。

　山口智監督が指揮するチームは、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンで行われるU-20ワールドカップ出場を目指す2007年生まれ以降の世代。昨年秋のU-17W杯に出場したMF小林志紋(広島)や、前回のU-20W杯に飛び級で出場したDF布施克真(筑波大)が選出されたほか、FW徳田誉(鹿島)らすでにJデビューを飾っている選手も多く名を連ねた。

　チームは東京ヴェルディ、関東大学選抜とトレーニングマッチを行う。

以下、U-19日本代表メンバー

■スタッフ

▽監督

山口智

▽コーチ

菅原大介

白石通史

▽GKコーチ

高原寿康

▽フィジカルコーチ

大塚慶輔

▽テクニカルスタッフ

竹内智基

■選手

▽GK

ノグチピント天飛(筑波大)

小川煌(広島)

▽DF

田中玲音(東海大)

布施克真(筑波大)

大川佑梧(鹿島)

永井大義(仙台)

▽MF

松本果成(湘南)

行友祐翔(藤枝)

立川遼翔(新潟医療福祉大/京都内定)

長田叶羽(中央大)

荒木仁翔(いわき)

山本天翔(G大阪)

松岡敏也(新潟)

仲山獅恩(東京V)

小林志紋(広島)

神田泰斗(大宮)

小川尋斗(川崎F U-18)

▽FW

徳田誉(鹿島)

上岡士恩(大阪体育大)

尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)

瀬尾凌太(法政大)