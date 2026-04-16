僕はコウスケ。常識人だったアリサは、トウヤが中高一貫校に入ってから変わってしまいました。ブランド品や高級ランチ会に散財するアリサは、それを「トウヤが学校でいじめられないため」だと主張。僕は口頭でたしなめることしかしませんでした。数か月後、真っ青な顔のアリサから、トウヤの学校でまとまったお金が必要になったと告げられました。僕が通帳を確認すると、貯金残高がゼロ。あまりのことに僕は目の前が真っ白になって