牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」の最終追い切りが15日、東西トレセンで行われた。東スポ杯2歳Sから中145日で臨むパントルナイーフは美浦Wコースで出色の動きを披露。弥生賞ディープ記念を回避した影響を感じさせず、好調ぶりをアピールした。木村厩舎が生んだ名馬イクイノックスと同じローテーションで先輩超えに挑む。同レースは16日に出走馬と枠順が確定する。朝一番のWコース。パントルナイーフが弾むようなフットワー