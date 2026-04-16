◇パ・リーグオリックス3―1西武（2026年4月15日京セラD大阪）念願の一歩を踏み出し、笑顔があふれた。オリックス・椋木が2点優勢の9回を締め、プロ5年目で初セーブを挙げた。14日に23球を投げた影響でベンチを外れた守護神・マチャドの代役をこなし、21年以来となる本拠地・京セラドーム7連勝に貢献した。「本当に一つの目標でもあったので。（今季の）早い時期に取れたのはすごく自信につながる。これからも、もっと投