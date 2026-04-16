◇パ・リーグ オリックス3―1西武（2026年4月15日 京セラD大阪）

念願の一歩を踏み出し、笑顔があふれた。オリックス・椋木が2点優勢の9回を締め、プロ5年目で初セーブを挙げた。14日に23球を投げた影響でベンチを外れた守護神・マチャドの代役をこなし、21年以来となる本拠地・京セラドーム7連勝に貢献した。

「本当に一つの目標でもあったので。（今季の）早い時期に取れたのはすごく自信につながる。これからも、もっと投げたいと思える場所でした」

昨年8月末に岸田監督に直談判し、中継ぎに転向。「（先発から）逃げてでも、自分が長く生き残るには中継ぎしかない」と決意し、現役時代に同じく先発から救援に転向した指揮官も「俺もそっちの方が合っていた。ムック（椋木）がそう思うんやったらそうしよう」と受け止めてくれた。

22年9月末に受けた右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）から3年半が経過。発症のきっかけで24年まで投げられなかったスライダーを「（先発時より）リリースポイントがボール2個分ぐらい下がって横曲がりしだした」と勝負球に磨き上げ、この日もその球でカナリオを遊ゴロ併殺に仕留めた。

最後の先発登板となった昨季8月3日の日本ハム戦で4回途中7失点KO。「その試合の7回からそろうと決めていた」と今やトレードマークになった丸刈りは、24年オフに結婚した妻も乗り気で後押ししてくれたという。公式戦では昨季から13試合連続無失点。無双を続ける最速155キロ右腕は「しっかりやり切りたい」と、改めて生涯中継ぎ一本勝負を宣言した。 （阪井 日向）