◇パ・リーグロッテ9―7日本ハム（2026年4月15日ZOZOマリン）ロッテが若き1、2番コンビの爆発で雨中の乱打戦を制し、連敗を「3」で止めた。2―5と逆転を許した3回、無死一、二塁で西川が日本ハム先発・加藤のフォークを右越え1号同点3ランを放った。5ー5と同点にされた4回は藤原が2死二、三塁で右前に勝ち越しの2点適時打。西川も適時二塁打で続いた。8回の西川は三塁打で史上73人目のサイクル安打達成だったが、2死