エールディビジサッカーのオランダ1部エールディビジ、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が14日までにインスタグラムを更新。12日のNECナイメヘン戦から3日、投稿した1枚の写真に驚きの声が相次いでいる。ファンを唸らせたのはゴール前での競り合いの瞬間を切り取った1枚だ。上田は相手よりも半身凌駕する、打点の高い驚異的な跳躍を披露。空中で静止しているかのような滞空時間の長さと、力強いヘディングの形