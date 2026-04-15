「え？」「嘘でしょ」 森保ジャパン上田綺世、ゴール前で判明した驚異の“高さ”に衝撃
エールディビジ
サッカーのオランダ1部エールディビジ、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が14日までにインスタグラムを更新。12日のNECナイメヘン戦から3日、投稿した1枚の写真に驚きの声が相次いでいる。
ファンを唸らせたのはゴール前での競り合いの瞬間を切り取った1枚だ。
上田は相手よりも半身凌駕する、打点の高い驚異的な跳躍を披露。空中で静止しているかのような滞空時間の長さと、力強いヘディングの形が完璧に捉えられている。背後で構える相手GKも思わず見上げるしかないほどの高さで、まさにストライカーの真骨頂と言える迫力満点のシーンだ。
自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「継続あるのみ」とつづった投稿に、ファンも驚きと称賛の反応を示している。
「ヘッドの高さが凄すぎる」
「え？ 武空術使えるの？」
「高っ…ウソでしょ」
「流石綺世！飛びすぎ」
「エグっ」
「めっちゃ跳んでる！」
上田は今季フェイエノールトのエースとして活躍し、この試合で今季23ゴール目を奪取。日本代表では国際Aマッチ38試合16得点をマークしている。
（THE ANSWER編集部）