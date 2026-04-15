エールディビジ

サッカーのオランダ1部エールディビジ、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が14日までにインスタグラムを更新。12日のNECナイメヘン戦から3日、投稿した1枚の写真に驚きの声が相次いでいる。

ファンを唸らせたのはゴール前での競り合いの瞬間を切り取った1枚だ。

上田は相手よりも半身凌駕する、打点の高い驚異的な跳躍を披露。空中で静止しているかのような滞空時間の長さと、力強いヘディングの形が完璧に捉えられている。背後で構える相手GKも思わず見上げるしかないほどの高さで、まさにストライカーの真骨頂と言える迫力満点のシーンだ。

自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「継続あるのみ」とつづった投稿に、ファンも驚きと称賛の反応を示している。

「ヘッドの高さが凄すぎる」

「え？ 武空術使えるの？」

「高っ…ウソでしょ」

「流石綺世！飛びすぎ」

「エグっ」

「めっちゃ跳んでる！」

上田は今季フェイエノールトのエースとして活躍し、この試合で今季23ゴール目を奪取。日本代表では国際Aマッチ38試合16得点をマークしている。



（THE ANSWER編集部）