この先2週間は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。最高気温も平年より高めの日が多く、19日(日)頃からは西日本や東日本を中心に25℃以上の夏日となる所もありそうです。東京都心は19日(日)に27℃まで上がるなど、季節外れの暑さになるでしょう。熱中症など体調管理にはご注意ください。19日は東京都心で27℃東〜西日本は暑くなる日も4月16日(木)〜22日(水)の1週目は全国的に晴れる日が多い一方、前線や低気圧の影響