メンフィス・デパイは右太もも負傷からのリハビリ中ブラジル1部コリンチャンスに所属するオランダ代表FWメンフィス・デパイの戦線復帰が遠のくことになった。右太もも前部の負傷からの回復過程で足踏み状態に陥っている。ブラジルメディア「ge」が報じたところによると、トレーニングセンターのジムで行われたエクササイズのミスにより、「怪我を悪化し、少なくとも2週間後退した」と伝えている。デパイは3月22日に行われたフ