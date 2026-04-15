1977年（昭52）4月15日に創刊された小学館の児童向け月刊漫画誌「コロコロコミック」5月号が15日、発売された。同誌創刊号の表紙を飾り、掲載された藤子・F・不二雄さんの代表作「ドラえもん」の再掲載が終了することを受けて、SNS上では惜しむ声が相次いでいる。河井質店Xアカウントは「『ドラえもん』がたくさん読める雑誌として1977年に創刊されたコロコロコミック。これまでも『藤子・F・不二雄名作劇場ドラえもん』として再録