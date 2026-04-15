お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、１４日深夜放送のＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」で、ナイツの土屋伸之が、太田の母校である日本大学芸術学部（日芸）に入学したことについて語った。土屋は１０日、インスタグラムで美大に進学したことを報告。当初は大学名を明かしてなかったが、１３日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」で、進学先が日芸の美術学科であると明かした。爆笑問題の太田と田