HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、デビューを目前に控えた候補生たちに、衝撃の通達が下された。【映像】HYBEオーディションで異例の発表（衝撃を受ける練習生たちの実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。い