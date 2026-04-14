（株）EVモーターズ・ジャパン（北九州市）は4月14日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したと発表した。申請代理人は加藤寛史弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所、東京都千代田区丸の内1−9−2）。監督委員には〓井章光弁護士（〓井総合法律事務所、東京都港区西新橋1-15-5）が選任された。負債総額は債権者約280名に対して約57億円（うち、金融債務約53億円）。中国からEVトラックを輸入し販売するほか、充電設備の販売