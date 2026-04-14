文化庁が選ぶ「100年フード」に、那賀町で古くから伝わる、あの印象的な名前の和菓子が新たに認定されました。今回文化庁の100年フードに認定されたのは、那賀町で昔から食べられてきた、その名も「はんごろし」。炊いたご飯を半分だけつぶして食感を残した生地であんこを包み、上からきなこをまぶしたおはぎのことです。お米を全部つぶすお餅は、「みなごろし」と呼ばれています。この「はんごろし」は、那賀町相生地