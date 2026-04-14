特別なヘリの「カッコイイ去り際」映像で公開小泉進次郎防衛大臣は2026年4月11日、空中で伴走する特別輸送ヘリコプターの「カッコイイ去り際の動き」を捉えた映像を自身の公式Xで公開。注目を集めています。【映像】カッコよすぎ..これが空中で伴走するヘリの「カッコイイ去り際の動き」です陸上自衛隊の特別輸送ヘリコプターは、航空自衛隊が保有する政府専用機と同じく、要人輸送に特化した機体です。機種はフランスにある多