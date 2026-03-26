BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[エミリオ ナバ] 1 - 2 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第1日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス1回戦で、エミリオ ナバと第2シードのベン シェルトンが対戦した。 第1セットはベン シェルトンが7-6で先取。第2セットはエミ