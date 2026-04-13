2023年に23HR＆16盗塁の大活躍も…2年目以降は大失速生みの苦しみが続いている。ツインズのジェームズ・アウトマン外野手は12日（日本時間13日）、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・中堅」で先発するも、4打数無安打2三振に終わった。開幕から18打数ノーヒット。いまだ打率.000が続き、古巣ドジャースファンからも心配の声が寄せられている。アウトマンは昨年7月にドジャースから加入した。しかし37試合で打率.147、4本塁打と