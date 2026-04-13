「浅草今川焼き 月のうさぎ」が、大阪に初上陸し、4月17日にイオンモールりんくう泉南店がオープンする。【写真】「浅草今川焼き 月のうさぎ」カスタード・桜あん・カレー味も今川焼きを「月」に見立てた縁起の良い和スイーツ専門店。『マツコの知らない世界』でマツコ・デラックスに絶賛された究極のあんこが楽しめる。あんこは、大粒で薫り高い北海道十勝産最高級小豆を直火銅釜で一気に炊き上げる。ムラなく熱が通り、煮