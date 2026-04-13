マツコ・デラックス絶賛の「あんこ」大阪初上陸 「浅草今川焼き 月のうさぎ」イオンモールりんくう泉南店オープンへ【概要】
「浅草今川焼き 月のうさぎ」が、大阪に初上陸し、4月17日にイオンモールりんくう泉南店がオープンする。
【写真】「浅草今川焼き 月のうさぎ」カスタード・桜あん・カレー味も
今川焼きを「月」に見立てた縁起の良い和スイーツ専門店。『マツコの知らない世界』でマツコ・デラックスに絶賛された究極のあんこが楽しめる。
あんこは、大粒で薫り高い北海道十勝産最高級小豆を直火銅釜で一気に炊き上げる。ムラなく熱が通り、煮くずれしない。渋みの原因となるタンニンの含有量が少ないので、雑味のない上品な味が特徴。
砂糖は、最高純度の白ザラ糖である「鬼ザラ糖」を使い、一般の砂糖では得られない爽やかな甘みを追及。また、国産小麦の生地は、卵を一切使用せず、卵アレルギーでも安心して楽しめる。
メニューラインナップ
粒あん（定番）＝北海道産エリモ種小豆を贅沢に使用した、王道の味わい
カスタード（定番）＝濃厚な卵の風味を再現した、とろけるようなクリーム
桜あん（春季限定）＝桜葉入りの白あんで香り豊か、春の訪れを感じさせる逸品
カレー＝惣菜メニューなども多数予定
1個230円〜
その他季節限定のメニューも
■店舗概要
店舗名：浅草今川焼き 月のうさぎ イオンモールりんくう泉南店
オープン日：2026年4月17日（金）
所在地：イオンモールりんくう泉南1階
営業時間：イオンモールりんくう泉南の営業時間に準ずる
定休日：イオンモールりんくう泉南の定休日に準ずる
【写真】「浅草今川焼き 月のうさぎ」カスタード・桜あん・カレー味も
今川焼きを「月」に見立てた縁起の良い和スイーツ専門店。『マツコの知らない世界』でマツコ・デラックスに絶賛された究極のあんこが楽しめる。
あんこは、大粒で薫り高い北海道十勝産最高級小豆を直火銅釜で一気に炊き上げる。ムラなく熱が通り、煮くずれしない。渋みの原因となるタンニンの含有量が少ないので、雑味のない上品な味が特徴。
メニューラインナップ
粒あん（定番）＝北海道産エリモ種小豆を贅沢に使用した、王道の味わい
カスタード（定番）＝濃厚な卵の風味を再現した、とろけるようなクリーム
桜あん（春季限定）＝桜葉入りの白あんで香り豊か、春の訪れを感じさせる逸品
カレー＝惣菜メニューなども多数予定
1個230円〜
その他季節限定のメニューも
■店舗概要
店舗名：浅草今川焼き 月のうさぎ イオンモールりんくう泉南店
オープン日：2026年4月17日（金）
所在地：イオンモールりんくう泉南1階
営業時間：イオンモールりんくう泉南の営業時間に準ずる
定休日：イオンモールりんくう泉南の定休日に準ずる