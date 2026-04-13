伊勢神宮で20年に1度行われる式年遷宮、次回は2033年でまだ7年ありますが、すでに社殿の建て替えに使う御用材を運ぶ「御木曳」（おきひき）も始まり、町は盛り上がりを見せています。 ■「神様の引っ越し」20年に1度の大事業 伊勢神宮の神域を流れる五十鈴川で、法被姿の市民たちが引っ張っているのは、長さ6mの大きなヒノキです。 伊勢神宮の式年遷宮で、新しい社殿を造るための御用材を運ぶ「御木曳」の