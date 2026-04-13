★春の景色を満喫！秩父鉄道旅★ 埼玉県北部を東西に横断するローカル鉄道で、春の景色を楽しむ日帰り旅をご紹介！ ＜出演者＞小峠英二・田中律子・風間俊介・西村瑞樹＜ご紹介した場所＞★秩父鉄道（野上駅から御花畑駅）【野上駅】・わらび餅専門店門藤埼玉長瀞店 【上長瀞駅】・荒川橋梁 【皆野駅】・リトリートフィールドMahora稲穂山 【御花畑駅】・羊山公園（芝桜）・慈眼寺・小池カフェ・食彩秩