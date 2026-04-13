現行の低床車両「アイトラム」全車両を順次更新富山県の高岡市と射水市を走る第三セクター鉄道の万葉線は2026年4月10日、新型車両の導入を決定したと発表し、車両のイメージパースを公開しました。【完成イメージ】純国産に！これが導入される新型車両の外観です新型車両は、2004年に営業運転を開始した現行の低床車両「アイトラム」の全車を順次更新します。欧州製の部品が使用されている「アイトラム」は、経年による高額部