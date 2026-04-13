堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展 福岡会場実行委員会は、福岡三越にて4月11日から開催する「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」の後期日程のチケット販売方法を変更した。展覧会キービジュアル［ヒーローVS敵(ヴィラン)］(C)堀越耕平／集英社前期日程の好評を受け、混雑緩和のため5月11日〜6月14日までの後期分も平日を含めた「全日日時指定制」を導入する。チケットはイープラスやファミリーマートで先着順に