福岡で「僕のヒーローアカデミア」原画展開催。好評につき後期も全日日時指定制を導入
堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展 福岡会場実行委員会は、福岡三越にて4月11日から開催する「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」の後期日程のチケット販売方法を変更した。
展覧会キービジュアル［ヒーローVS敵(ヴィラン)］(C)堀越耕平／集英社
前期日程の好評を受け、混雑緩和のため5月11日〜6月14日までの後期分も平日を含めた「全日日時指定制」を導入する。チケットはイープラスやファミリーマートで先着順に販売し、空き枠がある場合のみ当日券を用意する。
同展は漫画の完結を記念し、10年間の歩みを振り返る原画展。堀越氏の直筆原稿や過去最大規模の制作資料に加え、本人の解説も公開する。世界累計発行部数1億部を突破した同作の軌跡を、圧倒的な画力とともに追体験できる。
東京・大阪会場で販売された100点以上のオリジナルグッズに加え、福岡会場から新発売となるグッズも登場。堀越氏が同展のために描きおろしたイラストを使用したアクリルアートやブロマイドなど5アイテムを用意する。
ブロマイド【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルアート 緑谷出久・爆豪勝己・オールマイト【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルフィギュア 緑谷出久【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】 (C)堀越耕平／集英社
来場者には全5種のタブロイド風ステッカーをランダムで配布する。
来場者特典『タブロイド風ステッカー』(全5種・ランダム配付) (C)堀越耕平／集英社
展覧会キービジュアル［ヒーローVS敵(ヴィラン)］(C)堀越耕平／集英社
前期日程の好評を受け、混雑緩和のため5月11日〜6月14日までの後期分も平日を含めた「全日日時指定制」を導入する。チケットはイープラスやファミリーマートで先着順に販売し、空き枠がある場合のみ当日券を用意する。
東京・大阪会場で販売された100点以上のオリジナルグッズに加え、福岡会場から新発売となるグッズも登場。堀越氏が同展のために描きおろしたイラストを使用したアクリルアートやブロマイドなど5アイテムを用意する。
ブロマイド【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルアート 緑谷出久・爆豪勝己・オールマイト【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルフィギュア 緑谷出久【Snapshot】 (C)堀越耕平／集英社
アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】 (C)堀越耕平／集英社
来場者には全5種のタブロイド風ステッカーをランダムで配布する。
来場者特典『タブロイド風ステッカー』(全5種・ランダム配付) (C)堀越耕平／集英社