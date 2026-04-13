ネット上の投稿から“真相”を導き出す、OSINT（公開情報分析）さながらの推理体験が楽しめるPC向けSNSパズル推理アドベンチャーゲーム「ミカクテイ事件の観測者-Demons’Timeline-」が、4月30日にSteamで登場します。ゲームサークル「DigitalCats」が手がけた作品で、同サークルにとって初のSteamリリースタイトルです。発売に先駆けて製品版へセーブデータが引き継げる無料のデモ版が現在公開されています。【その他の画像・