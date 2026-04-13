ネット上の投稿から“真相”を導き出す、OSINT（公開情報分析）さながらの推理体験が楽しめるPC向けSNSパズル推理アドベンチャーゲーム「ミカクテイ事件の観測者-Demons’Timeline-」が、4月30日にSteamで登場します。

ゲームサークル「DigitalCats」が手がけた作品で、同サークルにとって初のSteamリリースタイトルです。発売に先駆けて製品版へセーブデータが引き継げる無料のデモ版が現在公開されています。

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■ ネット探偵と超能力者の相棒が挑む「パラドクス」

本作は、プレイヤーが自称ネット探偵の「エル」となり、インターネット上の情報だけを頼りに怪事件の真相を解明していく推理アドベンチャーゲーム。現実世界でのフィールドワークは一切行わず、部屋から一歩も出ずに世界最大のSNS「パロッター」のタイムラインを読み解くことで捜査を進めていきます。

エルが追うのは、超常的な能力を持つ人間「アクマ」たちが引き起こす「パラドクス」と呼ばれる怪事件。エルには、自身もアクマの一人である正体不明の相棒「箱内にゃすてりあ」がついており、彼女の特殊能力が捜査の重要な鍵を握ります。

箱内にゃすてりあは、SNSの投稿を見るだけでアカウントの持ち主の“真意”を読み取ることができ、「にゃー」というだけの投稿から会社への愚痴を見抜いたり、「死にたい」という言葉の裏にある「生きたい」という本音をすくい上げたりと、投稿と真意の複雑な関係を解き明かしてくれます。

■ 表と裏のアカウントを特定する新感覚の推理パズル

ゲームはすべてクリック操作で進行し、事件の証言やニュースなど膨大な投稿の中から情報を取捨選択していきます。事件関係者の年齢、性別、職業、人間関係などの手がかりを拾い集め、人物の表アカウントと裏アカウントを結びつけて特定していく過程は、まさに現代のネット社会ならではのリアルなスリルが味わえるとのこと。

さらに、推理に必要な投稿を正しく引用したり、削除されたデータの復元パスワードを探し出したりするタスクも用意されています。最終的には、タイムラインから入手したハッシュタグを適切に当てはめて推理を完成させ、事件の全体像を明らかにするのが目的となります。

推理に正解・不正解はあるものの、時間制限やゲームオーバーといったペナルティはなく、ヒント機能も完備されているため、自分のペースでじっくりと論理的思考を楽しむことができます。

■ 製品版へ引き継げるデモ版が配信中 実況配信も歓迎

現在Steamストアページにて公開されている無料デモ版では、本作の序章にあたるChapter1までをプレイ可能。本編に登場する100以上のアカウントのうち8つが登場し、全9つあるタイムライン（ステージ）の最初の1つを、約1〜2時間のボリュームで攻略でき、ここで進めたセーブデータは製品版へそのまま引き継ぐことが可能です。

また、本作は収益化の有無を問わずライブ配信や動画投稿が制限なしで許可されています。ただし、最後まで物語を見てしまうとプレイする楽しみが薄れてしまう性質のゲームであるため、開発元からは概要欄などでのネタバレ注意の配慮が呼びかけられています。

「ミカクテイ事件の観測者-Demons’Timeline-」の製品版は1300円での販売が予定されており、対応OSはWindows、日本語と英語に対応しています（簡体字は8月対応予定）。膨大な情報の中から真相をすくい上げる歯ごたえ抜群のネット探偵体験は、本格的な推理や考察を好むプレイヤーにとって時間を忘れて没入できる一作となりそうです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：ミカクテイ事件の観測者-Demons’Timeline-

・ジャンル：SNSパズル推理アドベンチャーゲーム

・パブリッシャー・開発元：DigitalCats

・プラットフォーム：PC (Steam)

・リリース日：2026年4月30日

・価格：1300円（予定）

・公式X：@antoraion

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041302.html