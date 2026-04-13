週末の人気情報番組『王様のブランチ』（TBS系）が放送開始から30年にして初めてゴールデンタイムで特番が放送される。『ブランチ』は関西や東海エリアでは放送されていない"関東ローカル"の番組でもある。なぜ全国区のゴールデン特番に？その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】世界のディズニーを満喫する佐藤栞里や上白石萌音、Travis Japan宮近・吉澤など。他、スタジオ生出演した