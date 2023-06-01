シンガー・ソングライター松山千春（70）が12日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、「大好きでした」という今は亡き女性歌手を明かした。松山は現在、「デビュー50周年記念松山千春コンサート・ツアー2026春」を行っており、14日の会場がトーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)なことから「盛岡というか、岩手で誰か歌を歌っている人はいないだろうかと」調べてみたという。すると「藤