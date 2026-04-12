俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）が、きょう12日から放送スタート。第2話（19日放送）のあらすじと場面カットが解禁された。【第2話カット多数】ユメ（畑芽育）＆健司（藤井流星）の“恋人”2ショットなど今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナル