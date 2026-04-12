畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第2話あらすじ・場面カット解禁 藤井流星がアクロバティックな姿
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）が、きょう12日から放送スタート。第2話（19日放送）のあらすじと場面カットが解禁された。
【第2話カット多数】ユメ（畑芽育）＆健司（藤井流星）の“恋人”2ショットなど
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第2話は「目を眩ます」。ユメが働く引越センターの先輩で恋人・健司（藤井流星）が、アクロバティックな姿を披露している。
■第2話あらすじ
大迫未央（志田未来）の母・美郷（榊原郁恵）は、ビルの屋上で自ら命を絶ったのではなく、鳩に驚いた中田ユメ（畑芽育）の手が不運にも背中を押して転落死していた。自らの過ちの大きさに押し潰され、正直に言い出せないユメ。その事実を知らないまま、皮肉にもユメの存在に背中を押され生きる意欲を取り戻した未央。ユメの罪悪感とは裏腹に、未央との関係はどんどん近くなっていく…。
そんな中、担当刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）から未央に、意識を取り戻した近藤宏（原田龍二）が、ビルの屋上には美郷以外に「もう一人いた」と証言していることが伝えられる。もしも、美郷の死が第三者によるものならば、美郷は被害者であり、未央も“加害者の娘”と後ろ指をさされることもなかったはず。再捜査を期待する未央だが、美郷の遺書も見つかった今、警察の判断が変わる見通しは不透明で…。
一方で、宏の目撃証言を知ったユメは、自分が美郷の死に関わっていることをこれ以上は隠せないと観念し、秘密を共有する佐久間健司（藤井流星）に自首する旨を伝える。佐久間は、ユメが未央と関わり続けていることを咎めつつ、ユメを罪の意識から解放させようと、あの日、ユメが現場にいてもいなくても美郷は死んでいたと慰める。また、ユメがその場にいた証拠は何もないとして、出頭を思い留まらせようとするが、実は、人物特定につながる物的証拠を、ユメは現場に残していた…！はたして、ユメの決断は。
【第2話カット多数】ユメ（畑芽育）＆健司（藤井流星）の“恋人”2ショットなど
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
■第2話あらすじ
大迫未央（志田未来）の母・美郷（榊原郁恵）は、ビルの屋上で自ら命を絶ったのではなく、鳩に驚いた中田ユメ（畑芽育）の手が不運にも背中を押して転落死していた。自らの過ちの大きさに押し潰され、正直に言い出せないユメ。その事実を知らないまま、皮肉にもユメの存在に背中を押され生きる意欲を取り戻した未央。ユメの罪悪感とは裏腹に、未央との関係はどんどん近くなっていく…。
そんな中、担当刑事の遠藤孝彦（岡田義徳）から未央に、意識を取り戻した近藤宏（原田龍二）が、ビルの屋上には美郷以外に「もう一人いた」と証言していることが伝えられる。もしも、美郷の死が第三者によるものならば、美郷は被害者であり、未央も“加害者の娘”と後ろ指をさされることもなかったはず。再捜査を期待する未央だが、美郷の遺書も見つかった今、警察の判断が変わる見通しは不透明で…。
一方で、宏の目撃証言を知ったユメは、自分が美郷の死に関わっていることをこれ以上は隠せないと観念し、秘密を共有する佐久間健司（藤井流星）に自首する旨を伝える。佐久間は、ユメが未央と関わり続けていることを咎めつつ、ユメを罪の意識から解放させようと、あの日、ユメが現場にいてもいなくても美郷は死んでいたと慰める。また、ユメがその場にいた証拠は何もないとして、出頭を思い留まらせようとするが、実は、人物特定につながる物的証拠を、ユメは現場に残していた…！はたして、ユメの決断は。