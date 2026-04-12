9人組グループ・Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」のMusic Videoが12日、Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。アンドロイドとなったメンバーが荒廃した地球を再生する、SFの世界観と彼らのパフォーマンスが融合したMVとなっている。「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）の主題歌であり、29日発売