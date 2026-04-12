■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）第9試合66キロ契約【試合映像】萩原京平 vs. メヘウラ萩原京平アバイジャ・カレオ・メヘウラ（1ラウンドノーコンテスト）初参戦のメヘウラが前日計量で1.5キロオーバーのため、萩原が公式に負けることはない「特別ルール」で行われた一戦は、萩原が1ラウンド終盤にグラウンドでメヘウラのパンチの連打を浴びて、レフェリーが試合をストッ