中国メディアの紅星新聞によると、北京市人民検察院第四分院が起訴したわいせつ物密輸事件の判決が言い渡された。同院が10日明らかにしたところによると、2024年9月、東京から北京に到着した国際旅客便に搭乗していた40代の女が、大型スーツケース2個、小型スーツケース1個、ハンドバッグ1個、免税品が入った袋2個を所持していた。その数の多さとX線検査の画像が異常だったため、税関職員が調べたところ、大型スーツケース2個の中