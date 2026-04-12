今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が、１２日の阪神９Ｒ・忘れな草賞で自厩舎のジュウリョクピエロを勝利へ導き、今年のＪＲＡ５勝目、同通算１０９勝目をマークした。道中は最後方をじっくり進み、３角で徐々に進出開始。いつはじけてもおかしくないような手応えで直線に向くと、１頭傑出した脚で大外を突き抜けた。あっという間に他馬を置き去りにした２馬身半差の完勝劇だった。今村聖奈は「本当に懸念材料の多い子で、