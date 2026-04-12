4打数2安打1打点で打率.283、今季5度目のマルチ安打【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。4打数2安打1打点で打率.283。チームは逆転勝ちで2連勝。3カード連続の勝ち越しを決めた。会心の“先頭弾返し”だった。ニモの先頭打者弾で1点ビハインドで迎えた