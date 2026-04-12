4打数2安打1打点で打率.283、今季5度目のマルチ安打

【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。4打数2安打1打点で打率.283。チームは逆転勝ちで2連勝。3カード連続の勝ち越しを決めた。

会心の“先頭弾返し”だった。ニモの先頭打者弾で1点ビハインドで迎えた初回先頭。大谷は右腕ライターのスライダーに反応した。見逃せばボール球だったが、体をクルリと回して打った打球は右翼スタンドへ一直線。4試合ぶりの4号は、同点に追いつく本拠地今季初アーチだ。

先頭弾も今季初めてで通算25本目だ。打球速度104.5マイル（約168.2キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度36度だった。2回2死の投前内野安打と合わせて今季5度目のマルチ安打をマークした。4回1死一塁は空振り三振、6回2死一、三塁は見逃し三振を喫した。

初回、テオスカー・ヘルナンデスの左中間3号3ランで勝ち越し。3回にはT・ヘルナンデスの併殺の間に1点を追加した。先発のエメ・シーハンは6回4安打3失点で今季2勝目を挙げた。12日（同13日）の同戦は佐々木朗希投手が先発する。（Full-Count編集部）